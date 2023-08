Kreditinstitute: Deutsche Banken zahlen deutlich weniger in Abwicklungsfonds ein

Die deutschen Banken müssen in diesem Jahr deutlich weniger Geld in den europäischen Topf zur Rettung kriselnder Finanzinstitute einzahlen. Die Finanzaufsicht Bafin teilte am Montag mit, sie habe für das Jahr 2023 von 1265 beitragspflichtigen Geldhäusern eine Bankenabgabe von insgesamt 2,63 Milliarden Euro erhoben. Das sind 22 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.