Kreditnachfrage: Vor EZB-Zinswende: Firmen und Verbraucher decken sich mit Krediten ein

Angesichts absehbar steigender Zinskosten ist die Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern in der Euro-Zone nach vergleichsweise günstigen Krediten gestiegen. Banken reichten im Mai 5,8 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Das ist das stärkste Wachstum seit mehr als einem Jahr, das von Ökonomen so auch erwartet worden war.