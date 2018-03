Krise gemeistert: Das Erfolgsrezept der Aareal Bank

Noch in diesem Sommer will das Unternehmen die stille Einlage des Staates von 300 Millionen Euro ablösen. Selbst mit dem branchenweiten Problem der Niedrigzinsen dürfte die Aareal Bank wegen des dadurch ausgelösten Immobilienbooms unter dem Strich besser fertig werden als der Rest der Branche. Was ist der Grund für diese Erfolge?