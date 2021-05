Kriselnde Landesbank: Sparkassen sollten Nord/LB-Anteile abschreiben

2019 mussten die Sparkassen und die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die wegen ihrer Schiffskredite in Not geratene Landesbank mit mehreren Milliarden Euro retten. Die niedersächsischen Sparkassen hatten ihre Anteile an der Nord/LB bereits im Geschäftsjahr 2018 bis auf einen Euro abgeschrieben, bevor sie die Landesbank gestützt haben. Die Verbandsempfehlung betrifft jetzt das Kapital, mit dem Sparkassen des Bundeslandes die Nord/LB 2019 gerettet haben. Der Verband und die Landesbank äußerten sich nicht. Der Sparkassenverband Niedersachsen hält knapp zehn Prozent an der Bank. Größter Anteilseigner ist das Land Niedersachsen mit mehr als 50 Prozent.



