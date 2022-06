Kryptomärkte: Schweizer Aufseher – Kryptohandel erinnert an Wall Street 1928

Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) fordert weitere Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Missbrauch im Handel mit Kryptowährungen. „Mir scheint, dass ein Großteil des Handels mit digitalen Vermögenswerten dem US-Aktienmarkt im Jahr 1928 ähnelt, wo alle Arten von Missbrauch, Pump and Dump, heute tatsächlich häufig vorkommen“, sagte Urban Angehrn am Mittwoch auf einer Konferenz in Zürich. Der Crash an der New Yorker Börse im Oktober 1929 löste die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre aus.