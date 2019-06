Kunden entrüstet, Bank trotzdem nicht saniert So wenig bringen die Filial-Schließungen der Banken

Dann rechneten die Analysten drei Szenarien durch, in denen fünf, zehn oder 15 Prozent aller Filialen geschlossen würden. Das Ergebnis: Die mögliche Einsparung läge gerade einmal bei zwei, vier oder sechs Prozent, je nach Szenario.



Wie die Banking-Experten des Blogs Finanz-Szene vorrechnen, könnten also maximal fünf Milliarden Euro eingespart werden. Das entspreche etwa dem, was die Banken wegen der Nullzinsen pro Jahr an Zinsüberschüssen einbüßen. Bestenfalls könnte also gerade einmal dieses Minus kompensiert werden.