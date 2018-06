Der jüngste Kurssturz von Deutsche-Bank-Aktien hat für das Frankfurter Geldhaus ein juristisches Nachspiel in den USA. In einer am Donnerstag in New York eingereichten Sammelklage wird das Institut beschuldigt, Investoren falsch und irreführend über die Geschäftspraktiken in den USA informiert zu haben. Hintergrund ist ein Medienbericht über Tadel der US-Notenbank Federal Reserve, der die Aktien von Deutschlands größtem Geldhaus in der vergangenen Woche in die Tiefe rauschen ließ. Die Kläger verlangen Schadenersatz für die Verluste, die sie durch den Kursverfall hinnehmen mussten. Die Deutsche Bank erklärte, sie halte die Klage für unbegründet und werde sich energisch wehren.