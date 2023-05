Landesbank: BayernLB erweitert Immobilienfinanzierungen mit neuem Standort in den Niederlanden

Amsterdam wird für die BayernLB der fünfte Auslandsstandort in der Immobilienfinanzierung – neben New York, London, Paris und Mailand. Im Immobilien-Asset-Management ist die Landesbank mit der Tochter Real I.S. schon seit 2018 aus der niederländischen Großstadt heraus aktiv. Vor rund eineinhalb Jahren hatte die BayernLB das Programm „Immo2024“ gestartet, in dessen Rahmen sie ihre Geschäfte rund um die Finanzierung von Immobilien deutlich ausbauen will.