 Landesbank: Investoren wollen Nord/LB verkleinern und modernisieren

Beide Investoren haben am Wochenende ein gemeinsames Angebot für die Nord/LB abgegeben. Laut Insidern bieten sie gemeinsam 600 Millionen Euro für rund 49 Prozent der Bank. Das Land Niedersachsen müsste einen ähnlich hohen Betrag beisteuern und würde weiterhin Mehrheitseigner bleiben. Zudem soll das Land Pensionslasten in Höhe von 2,4 Milliarden Euro übernehmen und für etwa fünf Jahre Garantien für Forderungen der Bank in Milliardenhöhe übernehmen. Die Sparkassen sollen Teile der NordLB wie die Landessparkasse Braunschweig und das Verbundgeschäft übernehmen. Dadurch soll die Zahl der Mitarbeiter um 1500 und die Bilanzsumme von derzeit 155 Milliarden Euro um 30 Milliarden Euro verringern.