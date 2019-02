Landesbank Nord/LB soll aus Geschäft mit Schiffs- und Flugzeugfinanzierung aussteigen

Laut Insidern soll die Nord/LB mit einer deutlich geschrumpften Bilanzsumme langfristig eine Eigenkapitalrendite von 8,1 Prozent erzielen. Die Überlegungen sind Teil eines zukünftigen Geschäftsmodells der Nord/LB, welches die Träger am Montag mit der Bankenaufsicht diskutieren werden. Auch die EU-Kommission muss die Pläne am Ende genehmigen.



