Landesbank Zwei Topmanager verlassen die LBBW

Deutschlands größte Landesbank muss in absehbarer Zeit zwei Toppositionen unterhalb des Vorstands neu besetzen. Dabei ist vor allem der Abschied von Kommunikationschef Johannes Marten überraschend. Marten, der früher unter anderem bei der Deutschen und der Dresdner Bank sowie der „Bild“-Zeitung gearbeitet hat, gilt als langjähriger Vertrauter von Vorstandschef Rainer Neske. Der frühere Vorstand der Deutschen Bank führt die LBBW seit Ende 2016, Marten hat den Posten bei der Landesbank Anfang 2017 übernommen. In einer Mail an Mitarbeiter erklärt Marten, dass er bis Ende März 2022 an Bord bleiben und die Geschäfte des Bereichs unverändert führen werde.