Landesbanken: LBBW sichert sich Milliarden an Fondsvermögen aus Helaba-Deal

Die Bündelung einzelner Geschäftsbereiche von LBBW und Helaba schreitet voran. Nach der bereits erfolgten Übernahme des Zins- und Währungsmanagements für Sparkassen-Kunden hat sich die LBBW nun auch Dutzende Milliarden Euro an verwahrtem Fondsvermögen gesichert, das bisher bei der Helaba liegt. „Die LBBW bewegt sich hier über ihren internen Planungen“, sagte Christian Sagerer, Bereichsvorstand Financial Institutions & Corporates, in einem Interview mit Bloomberg.