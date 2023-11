Lebenszeichen vom Verlagserben Alexander Falk meldet sich im Streit gegen Ex-Bank zurück

Mit der Einigung sind offenbar nicht alle verbliebenen Aktionäre von Hornblower Fischer einverstanden. 45,3 Prozent der Anteile an der Bank hält der Kanton Aargau, der durch eine Schweizer Konkursverwaltung vertreten wird. 48,36 der Aktien sind im Besitz der Bundesanwaltschaft in Bern. Die restlichen 6,34 Prozent der Anteile sind im sonstigen Besitz. Mit Blick auf die Hauptversammlung, die am 15. und 16. Dezember in einem Hotel in Frankfurt stattfindet, ist der Antrag eines Aktionärs auf eine Sonderprüfung eingegangen. Unter anderem soll geprüft werden, ob der im September 2023 mit der Alexander Falk Holding „geschlossene Vergleich angemessen“ ist. Kommt die Liquidierung noch einmal ins Stocken?