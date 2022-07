London: Medienbericht: SoftBank legt Arm-Börsengang in Großbritannien auf Eis

Die Rücktritte des Investitionsministers Gerry Grimstone und des Digitalministers Chris Philp nach dem Zusammenbruch der Regierung von Boris Johnson in Großbritannien haben den Technologieinvestor SoftBank dazu veranlasst, die Gespräche über einen Arm-Börsengang zu unterbrechen, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider. Grimstone und Philps hätten eine führende Rolle in den Gesprächen innegehabt. SoftBank könne nun auch den Weg einer einfacheren Börsennotierung in den USA gehen, die der Investor ursprünglich bevorzugt habe, hieß es.