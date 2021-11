Makler für Versicherungen Allianz steigt ein und macht Insurtech Clark zum Einhorn

Die Finanzen Group gehört seit dem Jahr 2019 vollständig der Allianz X, dem Wagniskapitalgeber der Allianz. Nun werde sie in Clark integriert, erklärte Nazim Cetin, Chef von Allianz X, in einem Interview mit Bloomberg News. Während die Finanzen Group, mit vollständigem Namen finanzen.de Vermittlungsgesellschaft für Verbraucherverträge GmbH, in Berlin beheimatet ist, befindet sich der Hauptsitz von Clark in Frankfurt.