Knofs Wechsel ist sicherlich überraschend, weil er erst im vergangenen Jahr zur Deutschen Bank gekommen war. Aber es war auch keineswegs ausgeschlossen, die WirtschaftsWoche hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Knofs Name in Finanzkreisen kursiert. Für die Commerzbank ist es in jedem Fall gut, dass der Chef bald Manfred Knof heißt. Die Frage ist nur, was er noch bewirken kann.