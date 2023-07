Manipulation am Devisenmarkt: Londoner Gericht lässt milliardenschwere Klage gegen Banken wieder zu

Internationale Großbanken müssen sich erneut mit einer milliardenschweren Massenklage wegen mutmaßlicher Manipulationen am Devisenmarkt auseinandersetzen. Ein Londoner Berufungsgericht ließ am Dienstag eine geplante Massenklage in Höhe von rund 3,5 Milliarden Dollar gegen internationale Finanzkonzerne zu, darunter die US-Größen JP Morgan und Citigroup.