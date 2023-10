Medienbericht: Insider – Banken in Singapur verschärfen ihre Kontrollen nach Geldwäscheskandal

Nach dem größten Geldwäscheskandal Singapurs ziehen Banken in der Finanzmetropole Insidern zufolge die Zügel an. Institute würden mehr Zeit für die Überprüfung der Kunden aufwenden und in einigen Fällen auch Konten schließen, sagten mit der Situation vertraute Personen. Banken wie die Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), die Citigroup und die United Overseas Bank (UOB) verlangten in einigen Fällen mehr Dokumente als üblich, um die Herkunft der Kundenvermögen unter die Lupe zu nehmen.