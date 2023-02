Medienbericht: „Nikkei“: Vize von Japans Zentralbank soll Chef werden

Bei der Bank of Japan (BoJ) soll Vizegouverneur Masayoshi Amamiya einem Medienbericht zufolge an die Spitze aufrücken. Die Regierung habe diesen Wunsch an Amamiya herangetragen, berichtete die Zeitung „Nikkei“ am Montag (Ortszeit). Sie berief sich auf Quellen in der Regierung und der regierenden Liberaldemokratischen Partei.