„Mehr Geschäft, aber weniger Erträge“ HSBC Deutschland schraubt Gewinnprognose herunter

Die Bank war in den vergangenen Jahren auf Expansionskurs gegangen und wirbt verstärkt um deutsche Mittelständler und Privatkunden. „Wir investieren kräftig in unser Wachstum, weil wir für uns noch erhebliches Potential im deutschen Markt sehen“, sagte HSBC-Deutschland-Chefin Carola von Schmettow. Unter anderem muss das Institut seine Infrastruktur ausbauen, um die Wertpapierabwicklung für die Commerzbank zu übernehmen. HSBC Deutschland habe auch die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt und beschäftigte im Juli erstmals mehr als 3000 Menschen. Wachsen konnte das Institut etwa im Geschäft mit vermögenden Privatkunden, hier konnte es etwa 500 Millionen Euro an Neugeldern einsammeln.