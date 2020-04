Mietendeckel-Rechner Wer in Berlin weniger Miete zahlen könnte

Da die Mietkosten in Berlin, so wie in den meisten Großstädten Deutschlands in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind, sind viele Menschen nicht mehr in der finanziellen Lage die Mietpreise in der Hauptstadt zu stemmen. Dieser Entwicklung soll der Mietendeckel in Berlin entgegenwirken, indem eine Mietobergrenze festgelegt wird und aktuelle „Wuchermieten“ verringert werden.