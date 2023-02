Milliarden-Deal Rothschild-Bank soll von der Börse genommen werden

Im Beratungsgeschäft bei Fusionen und Übernahmen war Rothschild & Co im vergangenen Jahr die globale Nummer 6. In den USA hat die Bank ihr Geschäft in den vergangenen Jahren ausgebaut. Bemerkenswert ist der Umstand, dass Rothschild den Ertrag in 2022 in jedem Quartal steigerte, trotz des turbulenten Marktumfelds.