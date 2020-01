Milliarden Verluste Die Börse rettet die Deutsche Bank

Das Problem ist nur: Sewing kann sich nicht auf Dauer auf die DWS verlassen, so erfolgreich wie 2019 wird der Vermögensverwalter nicht jedes Jahr sein. Ein Fondshaus ist immer nur so gut wie die Börsen; in einem bombastischen Aktienjahr wie 2019 sind die Kunden geneigt, mehr Geld zu investieren. Dadurch können Wöhrmann und seine Leute mehr Geld einstreichen. Nur: Steigen die Kurse einmal nicht so stark oder fallen gar, wachsen die Erträge entweder nicht so stark – oder schrumpfen. Zudem ist die DWS die kleinste der vier Konzernsparten.