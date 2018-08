Mit Gratis-Wlan und Bratwurst-Seminaren So wollen Banken Kunden zurück in die Filiale locken

Um die Kunden häufiger als für ein Beratungsgespräch oder eine Überweisung in die Bank zu locken, lädt die Haspa regelmäßig zu Abendveranstaltungen. Die müssen nichts mit klassischen Bankthemen zu tun haben. So gab es bereits eine Tupperparty und eine Schulranzenmesse, es fand auch schon eine Vernissage mit lokalen Künstlern statt. Und ein lokaler Schlachter lud in einer Filiale zum „Bratwurst-Seminar.“



Bankmitarbeiter sind bei diesen Abendveranstaltungen immer anwesend. Auf den Kunden gehen sie aber nicht zu, um ihm Produkte anzubieten. „Die Besucher sollen sich bei uns wohlfühlen. Es gibt in der Filiale auch keine Werbung“, sagt Mavrak. Hat ein Kunde Interesse an einem Beratungsgespräch, muss er selbst auf die Mitarbeiter zugehen.