Mobiles Arbeiten: DKB-Mitarbeiter dürfen künftig bis zu 30 Tage im Ausland arbeiten

Mit Blick auf das Inland kann Liedtke zufolge bei der DKB jeder „für sich selbst entscheiden, und in Abstimmung mit dem Team, ob er in den Arbeitsumgebungen arbeitet oder woanders. In der Pandemie hatte man natürlich dieses Woanders im Regelfall in der häuslichen Umgebung.“ Zusätzlich gebe es auch bei den Arbeitszeiten viel Flexibilität. „Wir arbeiten 39 Stunden in der Woche. Wie man diese Stunden tatsächlich arbeitet, legt man sich selbst fest beziehungsweise stimmt sich dazu im Team ab“, sagte Liedtke. Ein Stechen im Sinne einer Zeiterfassung finde nicht statt.