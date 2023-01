Möglicher Verkauf: Standard Chartered weckt Interesse in Abu Dhabi

Die britische Großbank Standard Chartered (StanChart) hat das Interesse eines Konkurrenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geweckt. Die First Abu Dhabi Bank bestätigte am Donnerstag, sie habe eine Übernahme des Londoner Rivalen geprüft. Die Prüfung sei in einem „sehr frühen Stadium“ gewesen, inzwischen habe man aber von den Plänen Abstand genommen, hieß es in der Pflichtmitteilung.