Mutmaßlich illegale Finanztransaktionen: Indien nimmt Deutsche Bank wegen Xiaomi-Überweisungen ins Visier

In Indien ist die Deutsche Bank wegen mutmaßlich illegaler Finanztransaktionen des chinesischen Smartphone-Riesen Xiaomi ins Fadenkreuz der Behörden geraten. Die Behörde für Finanzkriminalität teilte am Freitagabend mit, dass die Deutsche Bank, die britische HSBC und das US-Geldhaus Citigroup wegen des Verdachts unrechtmäßiger Überweisungen von Xiaomi an ausländische Unternehmen in Höhe von insgesamt umgerechnet rund 673,2 Millionen Dollar angeschrieben worden seien.