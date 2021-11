N26 verlässt die USA Diese Bank ist keine 8 Milliarden wert!

Dass sich das Management überhaupt zutraute, in den USA zu reüssieren, war vermessen – erst recht, weil fast alle deutschen Banken vor N26 bereits mit großen US-Plänen gescheitert waren. In den Frankfurter Doppeltürmen der Deutschen Bank können sie mit solchen Geschichten vom Scheitern Bücher füllen. Welcher Amerikaner braucht schon ein deutsches Geldhaus?



Die jahrelange Strategie von N26 war bereits vor dem USA-Exit merklich erlahmt, in immer neue Märkte zu expandieren und so Kunden einzusammeln. Zwar will das Start-up jetzt, wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde, in osteuropäischen Ländern durchstarten. Aber um weiter zu wachsen und die Einnahmen zu steigern, bleibt der Bank vor allem übrig, bestehende Kunden für neu eingeführte Produkte neben dem N26-Kernangebot zu begeistern, dem klassischen Konto. Oder darauf zu hoffen, dass neue Kunden in bestehenden Märkten zu N26 wechseln – auch wegen der Neu-Produkte.