Die Bank hatte am Mittwoch erklärt, dass Hammonds - die wegen umstrittener Äußerungen über ihren Noch-Arbeitgeber zuletzt unter Druck geraten war - das Institut zur Hauptversammlung am 24. Mai verlassen wird. In der Mitteilung hatte es geheißen, dass der Aufsichtsrat über die Nachfolge der IT-Fachfrau in Kürze entscheiden werde. Die Bank hatte damit explizit offen gelassen, ob der künftige IT-Chef im Vorstand sitzen wird. Unter den aktuellen Vorstandsmitgliedern ist außer Hammonds kein ausgewiesener IT-Experte.