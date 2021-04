Nach Archegos- und Greensill-Skandal Bei Credit Suisse stehen mehrere Top-Manager auf der Kippe

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll neben Warner auch über die Zukunft weiterer Top-Manager zeitnah entschieden werden - etwa über die des Chefs der Investmentbank, Brian Chin. Zwei Insider sagten gegenüber Bloomberg, dass das Schweizer Unternehmen zudem eine Überprüfung seines Prime-Brokerage-Geschäfts plant, das in der Investmentbank untergebracht ist. „Ich denke, es ist derzeit unfair, dies Herrn Gottstein aufzuerlegen“, sagte David Herro von Harris Associates, einer der Top-Aktionäre der Bank, in einem Bloomberg-TV-Interview letzte Woche. „Er hat versucht und versucht, die Credit Suisse neu zu organisieren, aber Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Sofern wir keine gegenteiligen Beweise sehen, denke ich, dass er die richtige Person ist, um die Organisation weiterhin zu führen. “ Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte am Osterwochenende eine Stellungnahme ab.