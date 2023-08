Nach chaotischen Szenen vor Zweigstellen „Unser Vertrieb kotzt“: Wieso die Commerzbank wieder Mitarbeiter für ihre Filialen einstellen muss

2021 nämlich hatte sich die Bank entschlossen, erneut hunderte Filialen zu schließen, etliche Mitarbeiter in den Zweigstellen zu entlassen und so Kosten einzusparen. Nun folgt der Schritt zurück: Die Bank will wieder Angestellte für ihre Außenposten anheuern. Das berichten mehrere Insider der WirtschaftsWoche, und eine Bank-Sprecherin bestätigt, „Servicemitarbeiter an ausgewählten Standorten einstellen“ zu wollen.