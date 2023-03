Nach Credit-Suisse-Übernahme Sergio Ermotti kehrt überraschend zur UBS zurück

Überraschender Chefwechsel bei der Schweizer Großbank UBS. Angesichts der Herausforderungen durch die geplante Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse holt UBS den langjährigen Chief Executive Officer (CEO) Sergio Ermotti an die Konzernspitze zurück, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Ermotti werde den Posten am 5. April antreten. CEO Ralph Hamers werde bei Bank bleiben und Ermotti während einer Übergangsphase beratend zur Seite stehen. „Der Verwaltungsrat möchte Ralph Hamers seinen großen Dank für seine herausragende Führungsarbeit aussprechen, mit der er UBS in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu Rekordergebnissen geführt hat, sowie für seine entscheidende Rolle beim Zustandekommen der Übernahme der Credit Suisse“, erklärte der Verwaltungsrat.