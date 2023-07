Nach Credit-Suisse-Übernahme: UBS-Vermögensverwaltung ernennt weitere rund 180 Manager

Mit der Ernennung der Führungskräfte ist nun auch klar, dass die UBS das Schiffsfinanzierungsgeschäft der Credit Suisse übernimmt. Dieses wird dem Insider zufolge Teil der neu formierten Einheit Aircraft and Shipping Finance, die der UBS-Manager Ruben Mangold verantworte. UBS war bisher in der Flugzeugfinanzierung stark. In der Region Nord- und Südamerika stoße die Morgan-Stanley-Bankerin Lisa Golia in den kommenden Monaten zur UBS und übernehme dort die Funktion Chief Operating Officer für die USA.