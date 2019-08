Nach dem Daten-Leck Was Mastercard-Kunden jetzt wissen müssen

Sowohl Mastercard als auch andere Internet-Unternehmen, Banken, Versicherungen sowie zahlreiche Sicherheitsexperten weisen daher regelmäßig darauf hin, dass sie keine E-Mails verschicken, die direkte Anmelde-Links auf die Zugangsseiten ihrer jeweiligen Online-Angebote enthalten. Denn diese könnten – in perfekt gefälschten Phishing-Mails – auf kopierte Anmeldeseiten verweisen.



Statt dessen sollte jeder, der auf eine Info-Nachricht reagiert (unabhängig vom aktuellen Mastercard-Leck) Zahlungsseiten im Netz immer nur direkt durch die Eingabe der Adresse in die Adresszeile des Web-Browsers aufrufen und nie eingebetteten Links in E-Mails, SMS oder anderen Messenger-Nachrichten folgen. Ebenso wenig sollten Online-Nutzer Dateianhänge selbst in glaubwürdig scheinenden Nachrichten ungeprüft öffnen, da auch diese Schadprogramme enthalten können, der beim Aktivieren auf Rechner oder Smartphone installiert werden kann.