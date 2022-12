Nach FTX-Zusammenbruch Rückschlag für Krypto: Binance Wirtschaftsprüfer Mazars lässt Arbeit ruhen

Der Kryptowährungssektor steht seit Längerem wegen des Mangels an etablierten Prüfungsstandards in der Kritik. Wohin das führen kann, wurde beim Fall FTX offenbar. Der Mitbegründer und ehemalige CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, wurde diese Woche auf den Bahamas verhaftet und muss sich nun in den USA einer Anklage wegen Betrugs stellen.