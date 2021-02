Nach fünf Verlustjahren in Folge Erster Jahresüberschuss seit 2014 bestärkt Deutsche Bank

Unterdessen will die Deutsche Bank ihre Anteilseigner nach zwei Nullrunden bei der Dividende wieder am Unternehmenserfolg beteiligen: Für das Geschäftsjahr 2021 ist eine Gewinnausschüttung angestrebt. Sewing bekräftigte: „Wir stehen fest zu unseren Plänen, ab 2022 fünf Milliarden Euro an Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben.“





