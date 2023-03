Nach Kurssturz Die Notenbank eilt zur Rettung der Credit Suisse: Beginnt jetzt die nächste Finanzkrise?

Geldhäusern droht bei einem Bank-Run rasch die Pleite, weil sie nie allen Kunden auf einmal ihre Einlagen ausbezahlen können. Geldhäuser wie die Credit Suisse parken stets nur einen Teil der Kundeneinlagen auf Konten bei ihrer jeweiligen Zentralbank. Der Großteil der Einlagen ist langfristig gebunden. Die Banken verleihen diese als Kredite an andere Kunden weiter; diese Darlehen kann keine Bank einfach so kündigen. Zudem investieren sie einen Teil der Kundeneinlagen auch in hoch sichere Anleihen. Normalerweise können Banken diese Anleihen einfach verkaufen und die so erzielten Einnahmen an ihre Kunden weiterreichen. Das Problem ist nur, dass viele selbst sichere Anleihen Kursverluste verzeichnet haben, die Credit Suisse also bei einem Verkauf womöglich Verluste machen würde. Sie hätten dann nicht genügend Geld, um den Kundenansturm in den Griff zu kriegen. Schon die Silicon Valley Bank ist in der vergangenen Woche untergegangen, weil ein Bank-Run einsetzte, sie Anleihen zwangsverkaufen musste – und dabei Verluste gemacht hat.



Der Grund für die Kursverluste der Anleihen: Sie weisen oftmals nur die niedrigeren Zinsen auf, die bis zu den Zinserhöhungen der Notenbanken üblich waren. Doch inzwischen erhalten Investoren bei neuen Anleihen höhere Zinsen, welche die Anleihen in den Beständen der Banken unattraktiver machen.