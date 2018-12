Nach Privatisierung Ehemalige HSH Nordbank plant Stellenabbau

Die frühere HSH Nordbank plant nach dem Verkauf an Privatinvestoren nach Angaben des Betriebsrats einen drastischen Stellenabbau. Von zuletzt 1700 Vollzeitstellen in Hamburg und Kiel sollen mehr als 700 gestrichen werden, wie die Arbeitnehmervertreter am Dienstag mitteilten. Unklar blieb zunächst, in welchem Zeitraum der Stellenabbau vollzogen werden soll.