Nach Stresstest-Debakel Deutsche Bank: Suche Krisenmanager, biete viel zu tun

Mit dem Krisenmanagement ist es dieser Tage so eine Sache. Bundestrainer Jogi Löw demonstrierte, wie man es nicht macht. Das morgendliche Joggen am Strand von Sotschi und der Flirt mit dem Laternenpfahl halfen nicht viel, seine DFB-Elf wurde immer unsicherer und schied am Ende zu Recht aus der WM aus. Etwas besser stellte sich jüngst Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die nach ihrem Brüsseler Gipfel in der Nacht zum Freitag die überraschende Wende im EU-Asylstreit verkünden durfte.

Auch Deutsche Bank-Chef Christian Sewing ist mehr denn je als Krisenmanager gefragt. Er muss nun weniger Löw und mehr Merkel sein, um das Steuer bei der Deutschen Bank rechtzeitig rumzureißen. Gelingt ihm das nicht, droht dem Institut eine Abwärtsspirale aus schlechten Nachrichten, die schnell in die Bedeutungslosigkeit führen könnte.



Eine dieser schlechten Nachrichten kam am Donnerstagabend um 22.30 Uhr. Als einziges der 34 untersuchten Institute ist die Deutsche Bank durch den zweiten Teil des Stresstests der US-Notenbank Fed durchgefallen. „Kritische Defizite“ bei der Kapitalplanung fanden die Aufseher. Vor allem Datenverfügbarkeit, interne Kontrollen und Prognosen waren aus Sicht der US-Prüfer nicht ausreichend. Und damit bemängeln sie insbesondere das Krisenmanagement. Ausgerechnet.