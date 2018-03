Deutsche Bank: Auf John Cryan könnte Jürg Zeltner folgen

Nach Rückschlägen auf dem Sanierungskurs sucht Deutschlands größtes Geldhaus Finanzkreisen zufolge einen neuen Chef. In Medien wurden schon mehrere mögliche Nachfolger für den 57-jährigen Briten genannt, darunter der Goldman-Sachs-Manager Richard Gnodde, Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier sowie Standard-Chartered-Chef Bill Winters. Cryan trat in einem Mitarbeiterbrief Spekulationen entgegen, er könnte von sich aus den Hut nehmen. "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben."