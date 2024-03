Nachfolger gefunden Stephan Leithner wird neuer Chef der Deutschen Börse

Als Vorstandschef hat er die Deutsche Börse unabhängiger vom Auf und Ab an den Finanzmärkten gemacht. Mit der Übernahme des Aktionärsberaters ISS und der dänischen Finanzsoftwarefirma SimCorp rücken Dienstleistungen für Anleger immer stärker in den Mittelpunkt der Strategie. In seinem Abschiedsjahr hat er sich vorgenommen, das Rekordergebnis von 2023 nochmals zu übertreffen.