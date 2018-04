Nachfolger von Kim Hammons: Deutsche Bank benennt neuen IT-Chef

Die Deutsche Bank hat den Nachfolger von IT-Chefin Kim Hammons verkündet. Frank Kuhnke steigt zum Chief Operating Officer auf. Hammons muss nach umstrittenen Äußerungen die Bank zur Hauptversammlung Ende Mai verlassen. Das teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Obwohl der 1967 geborene Kuhnke wie Hammonds den Titel COO trägt, wird er nicht dem Vorstand angehören. Als Generalbevollmächtigter berichte er an den neuen Konzernchef Christian Sewing und werde regelmäßig an Vorstandssitzungen teilnehmen, erklärte die Bank.