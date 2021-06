Negativzinsen Wohlhabende raus! Wieso Banken jetzt auch die Höhe der Spareinlagen deckeln

Manch ein Kunde aber scheint den Banken nun dennoch zu trotzen: So stieg zuletzt die Nachfrage nach Bargeld massiv an. Schon seit Beginn der Pandemie im März 2020 war die Nachfrage nach Banknoten hoch: Insgesamt stieg der von der Bundesbank ausgegebene Wert der Scheine im vergangenen Jahr um 9,5 Prozent an. Eine ähnlich hohe Wachstumsrate des Bargeldumlaufs hatte es zuletzt 2014 mit 10,2 Prozent gegeben. Bei 40 Prozent der Bargeldnachfrage in Deutschland vermutet die Bundesbank Hortung im Inland als Motiv. Und auch die Vermeidung von Negativzinsen könnte laut Bundesbank eine zunehmende Rolle spielen. „Wir stellen in unseren Filialen aktuell fest, dass die Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen wieder steigen“, sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann der Deutschen Presse-Agentur.