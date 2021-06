Negativzinsen Wohlhabende raus! Wieso Banken jetzt auch die Höhe der Spareinlagen deckeln

Jammern die Banken auf hohem Niveau? Fakt ist, dass in der Branche jetzt ein Abwehrkampf tobt. Angefangen hat es mit negativen Zinsen – mittlerweile aber gipfelt es darin, dass immer mehr Banken eine Obergrenze für Sparbuch und Co. einziehen, wie eine Stichprobe der WirtschaftsWoche ergab. Man will zwar noch die Kunden, aber die sollen möglich wenig Cash bei der Bank parken. Die meisten Banken sind noch dabei, die Freigrenzen für Einlagen, für die Kunden (noch) keine negativen Zinsen an die Bank bezahlen müssen, immer weiter zu reduzieren: Zuletzt senkte die Postbank die Freigrenzen für Spareinlagen deutlich ab.