Negativzinsen Wohlhabende raus! Wieso Banken jetzt auch die Höhe der Spareinlagen deckeln

Eine Obergrenze für Geldeinlagen? Wohlhabende raus? Weg mit dem Geld? Ein Luxusproblem, das manch einer gerne hätte. Nun ja: Die Deutschen sind unter dem Strich recht wohlhabend. Und sie horten Milliarden auf ihren Konten, legen das Geld viel zu oft nicht in Aktien und Co. an. Für Ende 2020 bezifferte die Bundesbank das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland auf 6950 Milliarden Euro. Und der Anteil an bargeldnahem Vermögen nimmt zu: „Mittel flossen im vierten Quartal mit 74 Milliarden Euro erneut vor allem in Bargeld und Einlagen“, heißt es bei der Bundesbank.