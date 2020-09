Neuausrichtung Commerzbank will die Mittelstandsbank wiederbeleben

Als früherer Chef der ING-DiBa gelte Boekhout als ausgewiesener Experte für digitale Geschäftsmodelle im deutschen Massengeschäft. Vor diesem Hintergrund plane Vetter, ihm mittelfristig auch die Verantwortung für die IT zuzuschlagen, die derzeit in den Händen von Jörg Hessenmüller liege. Um sicherzustellen, dass das Know-how aus der eigenen Direktbank nicht verloren gehe, solle der Aufsichtsratschef angeregt haben, Comdirect-Chefin Frauke Hegemann als Bereichsvorständin in den Mutterkonzern zu holen.



