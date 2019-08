Neue Zahlungsrichtlinie Das unterschätzte Problem bei der Einführung von PSD2

Schwierigkeiten gibt es jedoch, wenn externe Dienstleister wie Fintechs zusätzlichen Service anbieten, etwa eine Übersicht über mehrere Konten bei verschiedenen Banken. Genau an diesem Punkt versagen viele Schnittstellen bisher. Mängel gebe es dabei an zwei Punkten, sagt Kilian Thalhammer vom Zahlungsdienstleister Wirecard. So böten viele Banken nicht alle Dienstleistungen an, die es vor PSD2 gab.