Neuer Großaktionär US-Hedgefonds steigt bei Deutscher Bank ein

Der hierzulande kaum bekannte US-Hedgefonds Hudson Executive wird überraschend einer der größten Aktionäre der Deutschen Bank und stützt den Sanierungskurs des Instituts. Hudson teilte am Donnerstag in New York mit, man halte rund 3,1 Prozent am größten deutschen Geldhaus. Christian Sewing, der seit April amtierende neue Chef der krisengeschüttelten Bank erklärte, er freue sich über den neuen Anteilseigner: „Doug Braunstein und Hudson Executive haben große Erfahrung mit Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir schätzen das Vertrauen von Hudson Executive in das Management unserer Bank und in unsere Strategie.“ An der Börse sorgte die Nachricht für gute Laune: die im Dax gelistete Aktie zog um 3,3 Prozent an. Noch vergangene Woche war das Papier auf ein Rekordtief gestürzt.