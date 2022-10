Nord/LB in der Krise Die Ost-Sparkassen zweifeln an ihrer Landesbank

Denn: Zahlreiche ostdeutsche Sparkassen haben ihre Anteile an der Landesbank im vergangenen Jahr abgeschrieben, haben also den Wert ihrer Beteiligung reduziert. Das geht aus den Jahresabschlüssen 2021 von Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt hervor, die die WirtschaftsWoche ausgewertet hat. Zum Kreis der abschreibenden Sparkassen zählen die Institute in Rostock und Magdeburg. Bereits im Vorjahr hatten zahlreiche Sparkassen aus den beiden ostdeutschen Ländern ihre Anteile abgeschrieben. Die Wertminderungen betreffen die Rettungsgelder, mit denen die Sparkassen die Nord/LB erst 2019 gestützt hatten.