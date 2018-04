Norddeutsche Landesbank: Niedersachsen plant offenbar milliardenschwere Finanzspritze für die NordLB

Finanzspritzen öffentlich-rechtlicher Eigner ziehen in der Regel Beihilfe-Verfahren der EU-Kommission nach sich, die mit Auflagen enden können. Das will man in Niedersachsen nach Möglichkeit vermeiden. Andererseits gibt es Beispiele in Portugal, wo diese Verfahren nicht stattfanden, weil das Geld wettbewerbsneutral zur Verfügung gestellt wurde.



Die NordLB hat zwar nach dem Rekordverlust von rund zwei Milliarden Euro im Jahr 2016 im vergangenen Jahr einen Gewinn erzielt. Doch die Kernkapitalquote soll Ende 2017 lediglich bei zwölf Prozent liegen. Damit werden zwar die gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt, mit Blick auf Ratings und wachsende Anforderungen der Aufsicht reiche diese Quote aber nicht aus, heißt es.